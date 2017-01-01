В Перми заработали новые комплексы фотовидеофиксации

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В Перми установлены 42 видеокамеры и 34 программно-технических измерительных комплекса системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, все работы по установке фотовидеофиксации выполнила компания «Ростелеком» по контракту с МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» в рамках реализации программы «Обеспечение общественной безопасности Пермского края».

Комплексы фотовидеофиксации автоматически распознают государственные регистрационные знаки транспортных средств и фиксируют нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии, проезд перекрёстка в запрещенном направлении и др.

Все комплексы фотовидеофиксации предварительно прошли метрологическую проверку, которая включала измерение геометрических параметров. В частности, это определение зон контроля, в пределах которых прибор фиксирует нарушения правил дорожного движения и диапазона измеряемых скоростей транспортных средств.

Видеокамеры с возможностью дистанционного управления изменением угла обзора и масштабности изображения обеспечивают круглосуточное визуальное наблюдение за обстановкой в городе. Это помогает службам, отвечающим за безопасность жизнедеятельности населения, круглосуточно контролировать ситуацию на улицах Перми.

Видеотрансляция осуществляется в высоком разрешении, видеоданные в режиме реального времени передаются по защищенному высокоскоростному каналу связи в «Пермскую дирекцию дорожного движения».

В дальнейшем возможно увеличение объектов видеонаблюдения и фиксации, расширение функциональных возможностей, улучшение технических характеристик. В частности, можно увеличить количество фотовидеофиксаторов до 300 и видеокамер до 1000 штук.