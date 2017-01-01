Верещагино и Кунгур получат субсидии на расселение аварийного жилья

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Фото: Администрация Перми

8 мая Министерство строительства и архитектуры Прикамья подписало соглашения с Верещагинским городским поселением и Кунгуром. Согласно документам, муниципалитетам будут предоставлены субсидии из краевого бюджета на софинансирование программы расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в 2018 году.

В ближайшее время в Верещагино будут расселены двухэтажный дом с двумя жилыми помещениями на ул. Северная, 25, где проживают семь человек и одноэтажный дом с 10 жилыми помещениями на ул. 50 лет Октября, 92, где проживают 30 граждан.

В Кунгуре, в свою очередь, будет расселён одноэтажный дом с 11 жилыми помещениями на ул. Октябрьская, 123, где проживают 19 человек, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Напомним, 29 марта 2018 года в силу вступило Постановление ПК №109, регулирующее порядок предоставления субсидий муниципалитетам на переселение граждан из аварийного жилья в целях предотвращения ЧС. Работа по принятию заявок муниципальных образований и принятию решений о выделении субсидий была начата уже с 1 апреля 2018 года. За первый месяц действия порядка рассмотрено три заявки от органов местного самоуправления, по которым принято положительное решение. Так, 8 мая подписаны соглашения с Верещагинским городским поселением и Кунгуром. До 14 мая планируется подписание третьего соглашения с Соликамском на расселение 4 домов, где проживают 20 семей.

Кроме того, 3 мая 2018 года поступила заявка Лысьвенского городского округа на расселение двухэтажного 24-квартирного дома на ул. Оржиникидже, 17, которая также рассмотрена. Соответствующее распоряжение краевого правительства о выделении средств на расселение будет принято до конца месяца.

«Важно отметить, что ранее на территории Пермского края отсутствовал порядок выделения средств на переселение граждан из аварийного жилья в целях предотвращения ЧС. Каждый отдельный случай рассматривался индивидуально, а срок принятия решений о выделении средств органам местного самоуправления составлял более шести месяцев. В связи с этим правительством Пермского края было принято решение сократить процедуру рассмотрения заявок и выделения субсидий муниципальным образованиям», — пояснил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюктин.