Предпринимательница заплатила штраф за помощь в хищении денег для Пермской фармакадемии

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В марте бывший ректор ПГФА Татьяна Одегова и предпринимательница из Екатеринбурга Ольга Мошева были осуждены за мошенничество в особо крупном размере.

Заключая фиктивные договоры на поставку строительных материалов и выполнение ремонтных работ они смогли обналичить 13,5 млн руб., выделенных ПГФА из краевого бюджета на благоустройство и хозяйственную деятельность. На обналиченные средства предпринимательница покупала для ректора дорогостоящие путевки в Доминиканскую Республику и США, автомобиль «Ауди Q6» и другое. Себе Ольга Мошева оставляла несколько процентов от поступающих ей денежных средств.

В итоге бывший ректор ПГФА получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Её соучастница — три года лишения свободы условно и штраф в размере 300 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба судебных приставов по Свердловской области, если бы Ольга Мошева не оплатила штраф в установленный срок, судебный пристав-исполнитель обратился бы в суд с требованием заменить штраф на ограничение свободы. После предупреждения мошенница вовремя оплатила задолженность.