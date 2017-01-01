Поселения Горнозаводского района объединят с городским округом Земское Собрание внесло в краевой парламент законопроект об объединении района с городским округом

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Фото из группы ВК «Подслушано: Горнозаводск»

Документ зарегистрирован в Заксобрании 8 мая. В пояснительной записке сообщается, что законопроект внесён по результатам публичных слушаний, прошедших в Горнозаводском ГО, районе, а также Бисерском, Кусье-Александровском, Медведкинском, Пашийском, Сарановском и Теплогорском сельских поселениях.

Преобразование сельских поселений района путём объединения с городским округом является завершающим этапом в создании ГО в границах района. Авторы инициативы попросили рассмотреть законопроект на пленарном заседании Заксобрания в мае сразу в двух чтениях.

Напомним, сейчас объединительные процессы в Пермском крае также идут в Кизеле, Гремячинске, Краснокамске, Чайковском, Соликамске и Оханске.