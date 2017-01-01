Водительские права начали выдавать ещё в четырёх филиалах МФЦ

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Новая услуга в трёх пермских и березниковском филиале МФЦ появилась с 10 мая.

Теперь там будут принимать заявления на переоформление водительских удостоверений взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия. Ранее такую услугу можно было получить только в ГИБДД или в офисе многофункционального центра по адресу Куйбышева, 9.

В Перми подать заявление теперь можно в Мотовилихинском районе (Уральская, 47а), Индустриальном (9 Мая, 3) и Кировском (Федосеева, 7). В березниках филиал МФЦ находится по адресу Карла Маркса, 37. Для получения водительских прав через МФЦ, как и при обращении в Госавтоинспекцию, требуется паспорт, старое удостоверение и медицинская справка (при получении водительских прав по истечении срока действия). Приносить с собой фотографию не нужно, так как снимки сделают сотрудники МФЦ прямо на месте.

При этом начальник отдела по работе с органами власти пермского краевого МФЦ Ирина Смоленцева обращает внимание жителей края, что процедура оформления водительских прав через МФЦ более длительная, чем в ГИБДД. «Если в Госавтоинспекции человек получает готовое удостоверение непосредственно в день обращения, то при оформлении документов через центр «Мои документы» на это потребуется несколько дней», — пояснила она.

Планируется, что в ближайшем будущем многофункциональные центры начнут также выдавать новые водительские права и регистрировать автомобили.

Источник — пресс-служба администрации губернатора