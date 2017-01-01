В третий этап конкурса на пост главы Фонда капремонта прошли четыре кандидата

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 10 мая, стали известны результаты второго этапа конкурса на замещение должности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края.

Тестирование на знание профильного законодательства прошло 8 мая. За один час на 50 вопросов ответили руководитель УК «Фемида» Станислав Зимин, и. о. генерального директора Фонда капремонта Дмитрий Баранов, директор по развитию ООО «Горизонт Девелопмент» Алексей Асанов, директор ООО «Контора» Рамиль Ямилов, заместитель гендиректора Фонда капремонта Наталья Киселёва. Ещё два кандидата — Николай Вторушин и Александр Головачёв — на тестирование не явились.

В результате, по данным «Нового компаньона», Наталья Киселёва набрала 50 баллов, Дмитрий Баранов — 49 баллов, Рамиль Ямилов — 47, Алексей Асанов — 45, а Станислав Зимин — 27. Так как проходной балл составляет 45 баллов, в следующий этап конкурса прошли четыре кандидата: Наталья Киселёва, Дмитрий Баранов, Рамиль Ямилов и Алексей Асанов.

Третий, заключительный этап конкурса — собеседование — пройдёт через две-три недели. Этот перерыв нужен, чтобы дать конкурсантам время подготовить доклад на тему своего видения развития Фонда капремонта. По итогам третьего этапа каждый кандидат получит от конкурсной комиссии от одного до пяти баллов. При равенстве баллов победителя определит открытое голосование комиссии.