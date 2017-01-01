При дорожном ремонте в Прикамье будут использовать пермский битум

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Сегодня, 10 мая, глава Пермского края Максим Решетников совершил рабочую поездку на площадку ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В рамках визита состоялось символическое открытие эстакады слива мазута и гудроновой смеси.

Как отметил губернатор, новая эстакада решает сразу две задачи: битум будет производиться на территории Прикамья в большем объёме, что позволит региону получать качественный строительный материал, а проектная мощность битумной установки позволит увеличить дорожное строительство в ближайшем будущем. «Пермскому краю нужны качественные и безопасные дороги, без битума высокого качества построить такие не получится. Благодаря новому производству на ПНОСе в регионе станет возможным увеличение периода безремонтной эксплуатации дорог», — пояснил Максим Решетников.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов рассказал, что крупный инвестиционные проект стоимостью 2,2 млрд руб. был реализован всего за год. «Сегодня мы уже начнём принимать сырье и подавать его на установки. С завтрашнего дня планируем начать пусковые процедуры, а к 15 мая мы должны получить первые партии битума, — говорит Сергей Андронов. — На этот месяц у нас в плане производство 10 тыс. тонн. Со следующего месяца готовы увеличить производство, чтобы полностью удовлетворить потребности края». Проектная мощность битумной установки — производство 200 тыс. тонн в месяц. Потребности Пермского края составляют порядка 80 тыс. тонн.

Также во время рабочей поездки губернатор Максим Решетников совместно с главой Перми Дмитрием Самойловым проверил ход работ на дорогах, ремонтируемых в краевом центре в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В частности, глава региона провел осмотр работ на ул. Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова. Также глава региона проинспектировал старт работ на проезжей части ул. Петропавловской. Здесь будет отремонтирован участок 2,8 км от ул. Окулова до ул. Крисанова.

На обоих объектах планируется использовать битум, произведённый на ПНОСе. По итогам осмотра глава региона подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вопросам уличного освещения, а также установке и последующему качественному содержанию дорожных ограждений.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края