Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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Полистать

Сергей Каштанов начинал службу кадровым офицером на Крайнем Севере, там же организовал птицеферму, развивал торговый бизнес, потом переехал в Москву и получил предложение войти долей в пермский «мусорный» бизнес. Предприниматель его принял и теперь он генеральный директор компании «ЭКОЛ». «Сергей Каштанов: выход из тени» — о необходимости прекращения войны и наведении порядка на «мусорном» рынке.

В апреле проездом из Екатеринбурга Пермь посетил Андрей Звягинцев и провёл публичную встречу в кукольном театре. По итогам полуторачасового разговора журналист Сергей Хакимов постарался понять, почему кинорежиссёр так безжалостен к своим героям и чего он ждёт от зрителей: «Хочу, чтобы зрители, выходя из кинозала, думали и что-то меняли в своей жизни».

Сам Хакимов совершил путешествие в обратном направлении — из Перми в Екатеринбург — и пообщался там с художественным руководителем екатеринбургского балета, хореографом Вячеславом Самодуровым. «В России произошла децентрализация театральной жизни», — утверждает Самодуров.

Главный редактор «Компаньон magazine» Ольга Дерягина в беседе с Александром Марковым, эволюционным биологом и самым известным популяризатором науки в России, обсудили волнующую всех тему — возможно ли продлить жизнь. Подробности в интервью «Не факт, что возможно замедлить и отменить это чёртово старение в идеальных условиях».

Самые запоминающиеся моменты с церемонии вручения премий имени Аркадия Гайдара и «Выбор прессы» по итогам 2017 года в фоторепортаже Сергея Федосеева «Под звуки музыки».

В этом номере презентуем новую рубрику «Проекты дизайн-студии Елены Тетерлевой» — «Дом радости и света».

Под заголовком «Контент истины» собраны лайфхаки для пользователей соцсетей, которыми Никита Клюев, ассистент кафедры иностранных языков и связей с общественностью ПНИПУ поделился в студии «Парламентского телевидения».

Наш постоянный автор, путешественник Сергей Аверьянов поделился опытом восхождения на одну из высочайших вершин Урала — «Дорога на Конжак», а заместитель генерального директора ИД «Компаньон» Валерий Мазанов — своими впечатлениями о популярной среди туристов азиатской стране — «Любовь и ненависть в Камбодже».

«Компаньон magazine» продолжает экскурсы по сфере образования. Директора трёх пермских школ размышляют на тему выбора той или иной программы, критериев успешности учебного процесса и самой цели среднего образования: «Школьные разности».

Журналист Татьяна Власенко раскрыла «подарки», сделанные российскими законодателями налогоплательщикам к 2018 году — «Год прощения».

В материале «Сиамский след Михаила Романова» Любовь Маркова, руководитель библиотеки №32 МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек», повествует о результата расследования о «чудесном спасении» великого князя.

А заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон» Юлия Баталина описала историю одного пермского издательского феномена - «Приключения Майн Рида в Перми».

«Всего лишь взлететь» в рубрике «Один момент» с Алексеем Решетовым.

Мечтайте, путешествуйте, летайте!

Всегда с Вами, «Компаньон magazine»

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