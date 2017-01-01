Пермские школьники стали призёрами всероссийской олимпиады по 3D-технологиям

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Финалы третьей всероссийской олимпиады по 3D-технологиям состоялись в международном детском центре «Артек» для ребят старше 14 лет и всероссийском детском центре «Смена» для детей старше 10 лет.

Всероссийская олимпиада по 3D-моделированию входит в перечень олимпиад министерства образования и науки Российской Федерации, победы в которых дают льготы при поступлении в вузы и возможность получать гранты за достижения.

Ринат Иванов и Ярослав Никитин, воспитанники центра научно-технического развития детей и инноваций «Фокус», и ученицы школы №37 Ксения Андреева и Ольга Крохина одержали победу в олимпиаде. Команда учениц средней образовательной школы №93 совместно с ребятами из химико-технологической школы «СинТез» вошли в шестёрку сильнейших команд.

Кроме того, в городе Анапа во всероссийском детском центре «Смена» состоялась третья всероссийская олимпиада по 3D-технологиям для детей старше 10 лет. В ней приняли участие 150 школьников — победители отборочных этапов из 26 субъектов РФ. Пермский край представили смешанные команды центра научно-технического развития «Фокус», центра детского творчества «Шанс» и школы №93. По итогам олимпиады ребята заняли второе и третье места.

Источник — пресс-служба администрации города Перми

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