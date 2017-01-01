Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 11 мая

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Май, мир, Победа! Фоторепортаж о встрече в Перми 73-й годовщины Великой Победы.

Второе рождение эспланады. В Перми представили народный проект городского уровня.

Космос начинается с Перми. Пермские двигатели — показатель качества и надёжности во всём мире.

Приоритеты пермского бюджета. Состоялись публичные слушания по исполнению бюджета города за 2017 год.

Что нужно знать о ЖКХ? Знакомство с формами управления многоквартирными домами.

Ремонт работе не помеха. Пермский Театр-Театр готовит сюрпризы для своих поклонников.

Марш энтузиаста. Повороты судьбы Анатолия Янчевского.

Футбол и война. В военное лихолетье Пермь не осталась без спортивных баталий.

Удиви меня! В Перми прошли научные битвы среди школьников.

Победоносец Георгий. В Перми демонстрируют запрещённый портрет маршала Жукова.

Просвещён — значит вооружён. В Прикамье идёт реализация президентского гранта по оказанию бесплатной юридической помощи ветеранам.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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