Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 11 мая
Май, мир, Победа! Фоторепортаж о встрече в Перми
Второе рождение эспланады. В Перми представили народный проект городского уровня.
Космос начинается с Перми. Пермские двигатели — показатель качества и надёжности во всём мире.
Приоритеты пермского бюджета. Состоялись публичные слушания по исполнению бюджета города за 2017 год.
Что нужно знать о ЖКХ? Знакомство с формами управления многоквартирными домами.
Ремонт работе не помеха. Пермский Театр-Театр готовит сюрпризы для своих поклонников.
Марш энтузиаста. Повороты судьбы Анатолия Янчевского.
Футбол и война. В военное лихолетье Пермь не осталась без спортивных баталий.
Удиви меня! В Перми прошли научные битвы среди школьников.
Победоносец Георгий. В Перми демонстрируют запрещённый портрет маршала Жукова.
Просвещён — значит вооружён. В Прикамье идёт реализация президентского гранта по оказанию бесплатной юридической помощи ветеранам.
Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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