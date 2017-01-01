На заводе им. Шпагина погиб рабочий Краевое СУ СКР начало доследственную проверку

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня утром, 10 мая, в Перми на АО «ПРМЗ. Ремпутьмаш» погиб 66-летний токарь. Обрабатываемая на токарном станке деталь вылетела и причинила мужчине смертельную травму.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, на предприятии изъята документация учёта инструктажа по технике безопасности, зафиксирована обстановка на месте происшествия, опрошены очевидцы. Проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств несчастного случая. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.