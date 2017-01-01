Три к одному Маэстро Владимир Федосеев даст три концерта с разным репертуаром на фестивале «Прикамские вечера»

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«Соборная площадь» — начало достопримечательного места «Комсомольский проспект»

Фото: Сергей Копышко

С 30 мая по 4 июня в Перми пройдёт фестиваль симфонической музыки «Прикамские вечера». В рамках фестиваля на главных площадках краевой столицы состоятся концерты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Федосеева.

Идею привезти в Пермский край Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева поддержали пермские нефтяники ещё в прошлом году. Тогда в Перми, Чайковском и Осе по приглашению благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» с большим успехом прошли гастроли солистов Василия Ладюка и Алексея Татаринцева. В этом году жителям Перми подарили серьёзный подарок — три концерта с разным репертуаром и звёздами мировой оперы.

30 мая (среда) на сцене Пермской краевой филармонии прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Николая Римского-Корсакова с участием пианиста Андрея Писарева. Концерт начнётся в 19.00.

В пятницу, 1 июня на Соборной площади Перми все желающие услышат концерт русской и советской песни. Под открытым небом выступят уже знакомые пермскому зрителю баритон Василий Ладюк и тенор Алексей Татаринцев. Солисты исполнят легендарные песни Давида Тухманова, Александры Пахмутовой, Муслима Магомаева и других авторов. Время начала мероприятия уточняется.

Завершится фестиваль Владимира Федосеева концертом «Шедевры мировой оперы». Так, 4 июня (понедельник) в стенах пермской оперы выступят сопрано Вероника Джиоева, бас Николай Диденко, а также Алексей Татаринцев и Василия Ладюк. В первом отделении концерта прозвучат произведения Петра Чайковского, во втором — Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Шарля Гуно, Жоржа Бизе. Начало концерта — в 19.00.

На сегодняшний день билеты на закрытые мероприятия почти раскуплены.

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