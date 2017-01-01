Кадеты Пермского суворовского военного училища отправятся на самарский Парад Памяти

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Фото: permkrai.er.ru

В День Победы на площади Дворца им. С.М. Кирова в Перми состоялся четвёртый краевой конкурс «Смотр строя — Парад Памяти», организованный реготделением партии «Единая Россия» по проекту «Дети Отечества».

300 кадетов из 11 учебных заведений Перми, Осы, Сивы, Чернушки, Кунгура и других территорий Прикамья боролись за возможность представить Пермский край на Параде Памяти в Самаре. Прохождение строем учеников кадетских учреждений в Перми оценивали действующие военные и офицеры запаса.

По итогам смотра первое место заняли кадеты Пермского суворовского военного училища (ЗАТО «Звёздный»). Награду им вручил Герой России Сергей Яшкин. Командир первого взвода первой роты Пермского суворовского военного училища Максим Евсеев пояснил, что команда усердно готовилась к смотру с апреля.

Второе место взяли воспитанницы Новоильинского казачьего кадетского корпуса им. Атамана Ермака из Нытвенского района. Третье место заняли кадеты Сивинской средней общеобразовательной школы. Участники, не занявшие призовые места, были награждены дипломами и памятными призами от реготделения партии. Волонтёрами в проведении конкурса традиционно выступили активисты «Молодой гвардии Единой России».

Отметим, Парад Памяти — это масштабное военно-патриотическое мероприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре по инициативе партии «Единая Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному Параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

Пермский край участвует в самарском Параде с 2014 года. Отбором участников и организацией поездки делегации занимается пермское региональное отделение «Единой России» в рамках регионального партийного проекта «Дети Отечества».

В 2017 году Прикамье на торжественном шествии представляли воспитанники кадетской школы №1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В. Суворова», которые заняли в Параде почётное второе место.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае