На Камском мосту из-за ремонтных работ образовалась десятибалльная пробка Ремонт моста будет вестись круглосуточно

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С сегодняшнего дня в связи с ремонтными работами ограничено движение на Коммунальном мосту. Согласно «Яндекс.Пробки», автомобильный затор в направлении «из города» образовался от Колхозной площади до ул. Окулова. Движение «в город» ограничивается от ул. Спешилова до середины моста. На этих участках скорость движения транспорта не превышает 5 км/ч. На ремонтируемом участке выставлены дорожные знаки.

Напомним, до 8 июня планируется произвести работы по замене асфальтового покрытия, замене защитного слоя и гидроизоляции Коммунального моста. С 8 по 12 июня движения по Камскому мосту будет восстановлено. С 13 июня будет закрыт следующий участок моста.

Как отмечают в МКУ «Пермблагоустройство», коммунальный мост был построен в 1967 году, поэтому его состояние необходимо поддерживать плановыми работами. Из-за большой интенсивности движения на мосту есть проблема высокой степени износа дорожного покрытия, не зависимо от того, какой асфальтобетон применяется. Поэтому раз в три года ему необходим такой ремонт. Он позволяет обеспечить безопасность движения и более длительный срок службы сооружения.

«Полностью ремонтные работы необходимо завершить до 1 сентября, чтобы полноценно начать новый учебный год. Мы максимально попытаемся сделать основной объём работ в мае. Здесь запланированы работы по замене защитного слоя бетона, замена гидроизоляции. Сейчас будут вскрыты все конструктивные слои, которые необходимо будет заменить, и произведена оперативная оценка объёмов работ, которые нужно будет произвести в мае. На данный момент работы ведутся на первых пяти пролётах моста, в начале июня планируем их завершить», — подчеркнул главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.

Кроме того, Матвей Чувашов заметил, для движения транспорта сохранят две полосы в ту и другую сторону. При этом на оставшейся части будут выполняться работы по устройству гидроизоляции, замене защитного слоя и покрытия проезжей части. Ремонт моста будет вестись круглосуточно. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать время выезда и рассмотреть варианты обходных заездов в центр города.