В этом году из пермского аэропорта откроется семь новых направлений

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Как сообщил сегодня, 10 мая, на заседании правительства министр транспорта Пермского края Николай Уханов, в этом году пермский аэропорт планирует открыть несколько новых направлений, пять международных и два внутренних.

В частности, появятся рейсы в Аланию (с 29 мая, один рейс в 10 дней), Батуми (с 15 июня, два раза в неделю). Полёты в Душанбе начнутся лишь с 1 октября, так как летом самолёты авиакомпании «Уральские авиалинии» привлекут на обеспечение мероприятий чемпионата мира по футболу. Сроки и интенсивность полётов в Бишкек и Ереван пока не определены. Их установят после того, как по Бишкеку закончатся переговоры, а авиакомпания «ARMENIA» получит новые самолёты.

В качестве новых внутренних направлений в этом году откроется авиасообщение с Когалымом и Калининградом. Напомним, оба направления будут просубсидированы из краевого бюджета. Направление «Пермь — Когалым» является стратегически важным для группы «Лукойл», и предприятия готовы выкупать кресла на данном направлении. Полёты будут осуществляться с 15 июня, два рейса в неделю.

Прямые рейсы из Перми в Калининград на текущий момент не выполняются. Так как Калининград является туристическим направлением, в минтрансе считают, что линия «Пермь — Калининград» имеет большой потенциал для развития, в том числе за счёт проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу. Также имеется возможность использовать Калининград как транзитный аэропорт для пассажиров, следующих в Европу. Сроки и интенсивность полётов станут известны после окончания переговоров.