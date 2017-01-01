В Пермском крае пройдёт «Библиокараван-2018»

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ХVII Форум публичных библиотек России «Библиокараван-2018» впервые пройдёт в Пермском крае с 17 по 21 сентября 2018 года. Главный организатор — краевая библиотека имени А.М. Горького, в оргкомитет форума вошли представители библиотек тех городов Прикамья, которые примут «Библиокараван».

Суть форума — показать гостям не только отдельно взятую библиотеку, как это обычно происходит при проведении конференций или семинаров в стационарном режиме, а всю региональную систему взаимодействия областных и муниципальных библиотек, познакомить с библиотеками разных уровней.

««Библиокараван» — один из престижных профессиональных библиотечных форумов России. Его цель — непосредственное знакомство не только с лучшими библиотеками, но с целым регионом, его духовной и материальной культурой. Во время форума его участники в равной мере оценят развитие библиотечного дела и социокультурные достижения в Пермском крае, интегрированность библиотек в общий культурный контекст. Несомненно, «Библиокараван» поможет развитию событийного и культурно-познавательного туризма в нашем регионе», — пояснила директор библиотеки имени Горького Елена Сеземина.

В разные годы «Библиокараван» принимали Томск, Омск, Новокузнецк, Ярославль, Самара, Мурманск, Псков, Тольятти, Ульяновск, Калининград, Югра, сообщают в пресс-службе библиотеки имени Горького.

Главная тема ХVII Форума публичных библиотек России «Библиокараван-2018» — «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории». В программу форума войдут профессиональные, культурно-образовательные мероприятия, знакомство с городами Пермского края: Пермью, Кунгуром, Губахой, Чусовым, Лысьвой, посёлком Ильинский. Ожидается, что «Библиокараван» соберёт более 100 участников.