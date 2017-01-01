Вслед за «Уралкалием» канадский производитель калия повысил прогноз мирового спроса в 2018 году

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Канадская Nutrien, созданная в результате слияния Potash Corp. и Agrium, повысила прогноз мировых поставок хлоркалия в текущем году с 64-66 млн до 64,5-66,5 млн тонн, сообщает Интерфакс.

«Высокая активность потребителей и позитивные фундаментальные факторы калийного рынка продолжили поддерживать продажи хлористого калия в первом квартале, и мы ожидаем сохранения хорошего спроса на фоне высокого потребления и относительно низкого уровня складских запасов на ключевых рынках», — сообщила Nutrien в квартальной отчетности.

Nutrien отмечает хорошую ценовую динамику на основных спотовых рынках, в частности, в Бразилии. Бразильский импорт поддержан улучшением экономики фермеров, в частности, по сое, и находится около рекордных уровней 2017 года, сообщает компания.

Напомним, «Уралкалий» в начале апреля сообщал, что ожидает мировой спрос на калийные удобрения на высоком уровне. По оценкам его специалистов, он может составить от 67 до 68 млн тонн. При этом основными факторами высокого спроса будут благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства.

В свою очередь, «Белорусская калийная компания» (трейдер «Беларуськалия») заявляла, что ожидает значительный рост цен на калий в ключевых экспортных контрактах с Китаем и Индией в 2018 году по причине благоприятной ситуации на рынке.