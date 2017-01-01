В Перми прошёл Парад в честь Дня Победы Зрителями Парада стали порядка 10 тысяч жителей краевой столицы и региона

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9 мая празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Перми традиционно прошёл торжественный Парад на Октябрьской площади.

В праздничном мероприятии приняли участие губернатор Прикамья Максим Решетников, глава краевой столицы Дмитрий Самойлов, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, ветераны Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, труженики тыла, представители общественных объединений, жители Перми и края.



В тематическом прологе приняли участие порядка 700 человек. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона — 23 парадных расчёта и 20 единиц военной техники. Зрителями стали около 10 тыс. жителей Перми и края. Онлайн-трансляцию торжественного парада посмотрело более 110 тыс. человек.

По распоряжению командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина в Пермь привезены две «Волги»-фаэтона, которые также приняли участие в параде, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

В течение всего дня на пермской эспланаде работали интерактивные площадки, разделённые по темам: «Фронт» и «Тыл». В большом праздничном концерте на площади у Пермского академического Театра-Театра приняли участие творческие коллективы города и края, которые представили тематические эстрадные номера, посвящённые годовщине Великой Победы.

Основные торжественные мероприятия 9 мая 2018 года традиционно завершились фейерверком на месте бывших Красных казарм.