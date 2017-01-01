В Перми состоялась торжественная церемония возложения цветов в честь Дня Победы

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 8 мая, в краевом центре состоялась церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла от благодарных потомков», посвящённая Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Участие в мероприятии приняли губернатор региона Максим Решетников, мэр Перми Дмитрий Самойлов, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, депутаты Законодательного собрания Прикамья и Пермской городской Думы, кадеты Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова и курсанты Пермского военного института войск Национальной гвардии России. Они же представили Знамённую группу. В состав Салютной группы вошли военнослужащие Пермского авиационного истребительского полка «Сокол». Музыкальное сопровождение обеспечил Пермский губернский оркестр.

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители городского и краевого советов ветеранов и других общественных объединений города, ветераны локальных войн и конфликтов, а также участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Собравшиеся почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края