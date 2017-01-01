В Перми ограничат движение по Коммунальному мосту

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Фото: Константин Долгановский

С 10 мая по 8 июня будет ограничено движение на двух полосах в направлении «из города» на участке от ул. Окулова до середины моста.

На ремонтируемом участке будут выставлены дорожные знаки. За этот период планируется произвести работы по замене асфальтового покрытия, замене защитного слоя и замене гидроизоляции.

В период с 8 по 12 июня движение будет восстановлено. С 13 июня будет закрыт следующий участок моста, об этом объявят дополнительно, сообщают в пресс-службе администрации Перми.