Куда уходят деньги Жителям краевой столицы представили отчёт об исполнении бюджета Перми за 2017 год

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Бюджет Перми в 2017 году отличился своей сбалансированностью: объём доходов и расходов оказался сопоставимым. Более того, сформировался незначительный профицит. На прошедших публичных слушаниях по исполнению бюджета 2017 года эксперты отметили также увеличившиеся поступления по НДФЛ. Это значит, что в краевой столице в прошлом году вырос фонд оплаты труда.

Публичные слушания по бюджету проходят дважды в год: при его утверждении и при заслушивании отчёта об исполнении. Традиционно на эти мероприятия приглашаются независимые эксперты и общественники, что позволяет рассмотреть главный финансовый документ с разных сторон.

На мероприятии присутствовали специалисты мэрии, депутаты Пермской городской думы, учёные-эксперты, жители краевой столицы, а также представители советов самоуправления и общественных организаций.

И сполнение бюджета города за 2017 год характеризуется сбалансированным объёмом доходов и расходов: доходы поступили в объёме 24,16 млрд руб., а расходов профинансировано на 24 млрд руб. Это значит, что бюджет исполнен с профицитом.

«Бюджетная политика города в 2017 году, как и в предыдущие годы, была направлена на обеспечение преемственности, стабильности и устойчивости городского бюджета, отметила заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина. - При этом важной задачей всего финансового года являлось исполнение плана по доходам для финансового обеспечения предусмотренных в бюджете расходных обязательств.

Доля безвозмездных перечислений из федерального и краевого бюджетов составила 9,7 млрд руб. (40%), налоговых и неналоговых поступлений — 14,4 млрд руб. (60%). При этом объём налоговых доходов по сравнению с 2016 годом увеличился на 3,3%.

Бездефицитность бюджета отметил кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, кредит и биржевое дело» ПГНИУ Алексей Мельников. По его словам, большой плюс — это увеличение налога на доходы физических лиц — порядка 400 млн руб. «Это говорит о том, что в городе вырос фонд оплаты труда», — говорит эксперт.

Что касается бюджетных инвестиций, то они составляют примерно 9% от бюджета. По мнению Мельникова, это довольно неплохой показатель, «при условии того, что в стране присутствует тот или иной финансовый кризис».

Он обратил внимание также на социальную направленность бюджета: на эту сферу в 2017 году пришлось 63% от общего объёма расходов. Эти средства — почти 15 млрд руб. — были направлены, в том числе, на ремонт и приведение в нормативное состояние учреждений образования, строительство зданий детских садов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и объектов. «Мы делаем всё, чтобы максимально качественно предоставить социальные услуги населению», — подчеркнула в своём докладе замглавы администрации Перми, руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» Людмила Гаджиева.

Кроме того, в 2017 году администрация Перми реализовала 25 муниципальных программ по всем сферам деятельности. Доля программных расходов составила 90,1% в общем объёме расходов городского бюджета.

«Нами были достигнуты обозначенные приоритеты бюджетной политики, и это без значимого увеличения параметров бюджета, — сообщила Вера Титяпкина. — Речь идёт об исполнении задач, поставленных майскими указами президента РФ по увеличению заработной платы работников образования и культуры, расселение граждан из аварийного жилья, строительство социальных объектов создание комфортной городской среды».

Приглашённые эксперты отметили, что в 2017 году была проведена большая работа и видны сдвиги во многих сферах, но есть вопросы. И проведение публичных слушаний — возможность их задать. «Если граждане увидят все открытые данные на сайте городской администрации и гордумы, то они будут иметь хоть какое-то представление о том, что делает власть, — полагает Елена Зуева, доцент, академический руководитель магистратуры «Государственное и муниципальное управление» НИУ «ВШЭ-Пермь». — Я считаю, что такие публичные слушания нужны, и хорошо, что это популяризируется. Есть вольные представления, что ничего не делается, что слишком много денег тратится или, наоборот, не тратится. Чтобы не возникало таких непрофессиональных взглядов, лучше ознакомиться с бюджетом».