Приглашаем на День открытой стройки ЖК «Салют»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В субботу, 19 мая, компания PAN City Group1 приглашает всех желающих на День открытой стройки в жилом комплексе «Салют»: в этот день будет открыт для посещения пятый демонстрационный этаж.

Встречаемся в ЖК «Салют» на Камской 2/2, в субботу, 19 мая, с 11:00 до 13:00. Требуется предварительная запись по телефону: (342) 257-17-17.

На мероприятии Вы сможете:

— посетить демонстрационные квартиры и увидеть текущий этап строительства объекта;

— прочувствовать атмосферу своего будущего жилья, оценить вид из окна и распланировать функционал каждой комнаты в своей будущей квартире;

— проконсультироваться со специалистом по вторичной недвижимости и узнать, как купить квартиру в ЖК «Салют» с реализацией имеющегося жилья на льготных условиях;

— проконсультироваться по ипотеке со специалистами ведущих банков-партнёров.

Забронируйте квартиру на Дне открытой стройки 19 мая и получите скидку до 100 тыс. руб.2 или воспользуйтесь рассрочкой от застройщика!3

Узнайте подробности акции и запишитесь на День открытой стройки в офисе продаж PAN City Group по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел.: (342) 257-17-17.

1ООО «ПАН Сити Групп»

2Скидка 3% (101 987,97 рублей при максимальной стоимости квартиры № 153 — 3 399 599 руб.) действует при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, в том числе при покупке квартиры с участием ипотечных средств, а также средств государственных субсидий. Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004. Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте застройщика pancityproject.ru и salutdom.ru.

3Рассрочку предоставляет ООО «СИТИ Проект»

Реклама