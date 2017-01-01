Щедрая весна в ЖК «Атмосфера»!

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Весна — время мечтать! А поможет мечтам сбыться специальное предложение от PAN City Group. До конца мая только на пять квартир в ЖК «Атмосфера» действует акция — при условии полной оплаты Вы получаете выгоду1 до 170 тысяч рублей!

Широкий выбор продуманных планировок, гарантия качества от надёжного застройщика и современные инженерные и дизайнерские решения обеспечат безопасность и комфорт будущих новосёлов ЖК «Атмосфера».

Успевайте приобрести квартиру по привлекательной цене! Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, которую Вам не захочется переделывать!

PAN City Group2 предлагает своим клиентам несколько программ покупки жилья:

ипотека банков-партнёров по ставке от 9,25% годовых3; ипотека по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке 6% годовых, если Ваша семья соответствует заявленным критериям. (Постановление Правительства РФ номер 1711 от 30.12.2017); рассрочка от застройщика с беспроцентным периодом4; бронирование новой квартиры до момента реализации имеющейся; покупка с применением сертификатов (материнский капитал и другие);

Специалисты компании PAN City Group бесплатно помогут Вам подобрать ипотечный кредит, подходящий под ваши условия, и оформить заявку в банке, а также расскажут о комфортных вариантах рассрочки платежа. Покупателям гарантированы качество и соблюдение сроков, и при этом наши клиенты получают компетентное сопровождение сделки на всех этапах — от первого визита в офис до получения ключей от квартиры и гарантийного обслуживания жилья.

Подробности в отделе продаж по телефону: (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

1Скидка составляет: на однокомнатные квартиры-студии — 80 тыс. руб., на однокомнатные квартиры — 100 тыс. руб., на двухкомнатные квартиры-студии — 120 тыс. руб., на двухкомнатные квартиры — 130 тыс. руб., на трёхкомнатные квартиры-студии — 160 тыс. руб., на четырёхкомнатные квартиры-студии — 170 тыс.руб. Скидка предоставляется первым пяти покупателям, совершившим покупку квартиры в ЖК «Атмосфера» в период с 08.05.2018 г. по 31.05.2018 г. при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, в том числе при покупке квартиры с участием ипотечных средств, а также средств государственных субсидий. Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004. Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru .

2ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект».

3Процентная ставка составляет от 9,25% до 11,5% и устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от категории клиента. Процентная ставка устанавливается выше на 1% при отказе от личного и/или титульного страхования, выше на 1% при условии, что один из заёмщиков является индивидуальным предпринимателем, владельцем/совладельцем бизнеса. ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г. Информация действительна на 08.05.2018 г

4Рассрочку предоставляет ООО «СИТИ Проект».

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