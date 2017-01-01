В июне Театр-Театр представит премьеру народной комедии

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Эскиз сценического решения комедии «Пизанская башня». Художник Юрий Устинов

Этим летом Пермский академический Театр-Театр представит пермякам и гостям краевой столицы народную комедию по пьесе Надежды Птушкиной «Пизанская башня» в постановке Бориса Мильграма. Премьерные показы состоятся на сцене ДК Солдатова 5, 6 и 8 июня в 19.00.

Отметим, в России эта театральная история стала популярной, в том числе, благодаря её экранизации — фильму с Алёной Бабенко и Николаем Фоменко в главных ролях.

По данным журнала «Современная драматургия», пьесы Птушкиной лидируют по количеству постановок: в театрах России и за рубежом поставлено около 50 её произведений. Её герои отличаются способностью одновременно иронизировать и быть серьёзными, они понятны и современны, рассказывают в пресс-службе Театра-Театра.

Борис Мильграм, художественный руководитель Театра-Театра:

— Сначала мы увлекаемся, влюбляемся, нам кажется, что все хорошо; но потом приходит понимание: любовь — это сложно. Сложно сохранить любовь между людьми, когда они такие разные: один — мужчина, а другая — женщина. Когда люди перестают друг друга чувствовать и живут вместе по инерции, любовь превращается в ад, который со стороны выглядит вполне комично. Ситуация очень узнаваема, поэтому я поставил спектакль в жанре народной комедии. Думаю, что в первом акте зрители будут смеяться, а во втором — плакать каждый о своём. Жалеем-то мы всегда себя.

Автором всех визуальных решений «Пизанской башни» стал художник театра и кино Юрий Устинов. В невесомом минималистичном пространстве элементы советского быта 1960-х сочетаются с фантазийными живописными картинами.

В комедии «Пизанская башня» всего два персонажа — муж и жена, которых играют ведущие артисты Театра-Театра Анна Сырчикова и Дмитрий Захаров.

Помимо ДК Солдатова, спектакль будет идти и на других крупных площадках Пермского края. Так, 29 мая показ «Пизанской башни» пройдёт на сцене Березниковского драматического театра, а 15 июня — в Лысьве.