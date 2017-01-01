Конкурсное производство ООО «Норман» продлено на 6 месяцев Суд считает необходимым привлечь к участию в споре Вадима Юсупова

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Фото: Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края продлил на 6 месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Норман». Результаты этого этапа банкротства будут рассмотрены судом 12 октября.

Иск о банкротстве ООО «Норман» был подан индивидуальным предпринимателем Маргаритой Юсуповой. 5 мая 2017 года в отношении общества с ограниченной ответственностью была введена процедура наблюдения, а 15 ноября — открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

В апреле конкурсный управляющий Лев Шляпин заявил о необходимости продления процедуры конкурсного управления на 6 месяцев из-за «необходимости передачи бывшим руководителем должника документов финансово-хозяйственной деятельности общества». Также Лев Шляпин ходатайствовал об истребовании у ООО «Управляющая компания «Норма» запасов в сумме 80,7 млн руб., финансовых документов, подтверждающих дебиторскую задолженность в 200,49 млн руб. и финансовые вложения в 3,5 млн руб., и просил предоставить финансовые документы общества: реестр заработной платы, оборотно-сальдовые ведомости, данные лицевых счетов и пр.

Присутствующий в суде представитель ООО «Управляющая компания «Норма», в свою очередь, высказался против удовлетворения заявления конкурсного управляющего, отрицая, что ООО «УК «Норма»» являлось учредителем ООО «Норман» и его единоличным исполнительным органом.

В итоге арбитражный суд пришёл к выводу отложить судебное заседание и привлечь к участию в споре ООО «Торговая сеть «Норман» и её генерального директора Вадима Юсупова.

В действительности, «Норман» обладает бесчётным числом юридических лиц. Все они на данный момент убыточны.

ООО «Торговая сеть «Норман», директором которой является Вадим Юсупов, обладает уставным капиталом в 385 млн руб. Согласно данным rusprofile.ru, в 2016 году прибыль юрлица была отрицательной и составила -45 млн руб.

Владельцем УК «Норма» (именно у этого юрлица конкурсный управляющий пытается истребовать запасы и финансовые документы) является алкогольная компания «Лидер», которой принадлежит доля в 99% уставного капитала общества, оцениваемая в 105,7 млн руб. и Вадим Юсупов с долей 245 тыс. руб. При этом директором ООО АК «Лидер», согласно данным ресурса rusprofile.ru, тоже является Вадим Юсупов. Уставной капитал АК «Лидер» составляет 34,3 млн руб., в 2016 году убыток общества составил 340 млн руб., в то время как в 2012 году прибыль компании составляла 200 млн руб.

Выручка банкротящегося в данный момент ООО «Норман» в 2016 году составила 1,2 млрд руб, убыток достиг 183 млн руб., стоимость активов при этом в 2016 году оценивалась в 242 млн руб. По данным rusprofile.ru, ООО «Норман» находится в состоянии ликвидации, остаток непогашенной задолженности общества составляет 552,7 тыс. руб.

Получить комментарий Вадима Юсупова не удалось, сотовый телефон предпринимателя не отвечал.