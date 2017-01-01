«Пермская библиотека» поддержала журнал «Вещь», сайт о Кудым-Оше и фотоальбом о пермском балете
Грантовую поддержку во втором квартале получили девять издательских проектов
Экспертный совет программы «Пермская библиотека», заседание которого состоялось 27 апреля, рекомендовал Министерству культуры Пермского края поддержать грантами девять изданий.
Четыре из них — продолжение «долгоиграющей» серии Пермского отделения Союза писателей России «Антология пермской литературы»: 22-й и 23-й выпуски альманаха писателей Пермского края «Литературная Пермь» и две авторских книги — роман Елены Долговой «Предсказатели» и сборник рассказов и повестей Нины Бойко «Песня на болоте».
Елена Долгова — один из самых успешных на сегодняшний день писателей некогда мощной пермской генерации фантастов, автор романов «Отступник» и «Центурион». Судя по аннотации, представленной экспертам «Пермской библиотеки», в романе речь идёт о высокотехнологичном пост-обществе, где возникают проблемы с гуманитарными ценностями.
О сборнике Нины Бойко «Песня на болоте» в аннотации говорится: «Сборник коротких рассказов с неповторимыми сюжетами, неожиданными эпизодами, характерными персонажами... Новеллы характеризуют происходящие в современном российском обществе изменения, которые не могут не менять людей. Дурная кипень наглости или бездушие, которые, впрочем, и всегда были, но которые проявляются со страшной силой в новых обстоятельствах, ничего не могут сделать с изначальной добротой человека. Разрозненные картины обыденности при всём горестном, что есть, складываются с бесконечным терпением в надежду и любовь».
Эксперты также одобрили издание двух очередных выпусков литературного журнала «Вещь» — 17-го и 18-го. Это чрезвычайно радостное событие: журнал издаётся компанией «Сенатор», той же, что занимается проведением литературного фестиваля «Компрос», и из-за конфликта с предыдущим руководством Министерства культуры Пермского края публикация журнала была под вопросом. Между тем, издание «Вещи» — одна из самых выдающихся традиций российской литературной провинции. Журнал выходит два раза в год, объём каждого номера — не менее 128 страниц, количество авторов в журнале — не менее 15. В каждом номере публикуются новые, не издававшиеся ранее произведения, рецензии, обзоры, архивные материалы. Каждый номер оформляется именитыми пермскими художниками.
«Вещь» заработала хорошую репутацию в литературных кругах Урала и Поволжья.
Одна из книг, поддержанных грантами, адресована детям. Сборник авторских сказок Сергея Силина «Новости Лукоморья» планирует издать фонд «Благое дело», издатель — Ольга Венедиктова. Сергей Силин — бывший пермяк, живущий в Москве. Его сказки — это фэнтези для самых маленьких с использованием мотивов фольклора и славянской мифологии.
Проект «Кудым-Ош — пам Кудымкара» — электронный мультимедийный сборник в виде web-cайта, посвящённого Кудым-Ошу — легендарному основателю Кудымкара, который в 2018 году отмечает 80-летие в статусе города. В рамках проекта планируется обобщить изданный в разные годы в разных медиа массив фольклорных текстов (в том числе редких) и созданных по их мотивам литературных произведений, иллюстративных материалов, посвящённых Кудым-Ошу, фильмов и видео, а также создать аудиокнигу и фольклорную карту с обозначением и описанием географических и историко-культурных объектов, упоминаемых в фольклорных текстах, и достопримечательностей Пермского края. Проект реализует Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурных инициатив «Анбур» (Азбука)» во главе с известным кудымкарским журналистом Анастасией Хорошевой.
Наконец, получил поддержку совместный проект Пермского театра оперы и балета и издательства «Траектория» «Пермский балет в фотографиях Юрия Силина». Книга посвящена двум культурным феноменам Перми — пермскому балету и выдающемуся фотохудожнику и фоторепортёру Юрию Силину, который на протяжении трёх десятков лет вёл фотохронику Пермского театра оперы и балета. Специалистов поражает не только выдающееся качество его чёрно-белых снимков, но и их художественность.
В издательстве «Траектория» в 2012 году вышла книга «Прогулка по городу. Признание в любви», где были опубликованы городские фотопейзажи Юрия Силина, а сейчас — продолжение публикации работ мастера.
Благодаря снимкам Силина поклонники пермского балета смогут ещё раз пережить памятные страницы его истории, связанные с творчеством хореографов Марата Газиева, Владимира Салимбаева, Георгия Алексидзе и, конечно, Николая Боярчикова — одного из «архитекторов» «золотого века» пермского балета.
Автор текстов к альбому — журналист Юлия Баталина.