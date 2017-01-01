«Пермская библиотека» поддержала журнал «Вещь», сайт о Кудым-Оше и фотоальбом о пермском балете Грантовую поддержку во втором квартале получили девять издательских проектов

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Страница из фотоальбома «Пермский балет в фотографиях Юрия Силина». Фото сцен из балета Николая Боярчикова «Ромео и Джульетта»

Экспертный совет программы «Пермская библиотека», заседание которого состоялось 27 апреля, рекомендовал Министерству культуры Пермского края поддержать грантами девять изданий.

Четыре из них — продолжение «долгоиграющей» серии Пермского отделения Союза писателей России «Антология пермской литературы»: 22-й и 23-й выпуски альманаха писателей Пермского края «Литературная Пермь» и две авторских книги — роман Елены Долговой «Предсказатели» и сборник рассказов и повестей Нины Бойко «Песня на болоте».

Елена Долгова — один из самых успешных на сегодняшний день писателей некогда мощной пермской генерации фантастов, автор романов «Отступник» и «Центурион». Судя по аннотации, представленной экспертам «Пермской библиотеки», в романе речь идёт о высокотехнологичном пост-обществе, где возникают проблемы с гуманитарными ценностями.

О сборнике Нины Бойко «Песня на болоте» в аннотации говорится: «Сборник коротких рассказов с неповторимыми сюжетами, неожиданными эпизодами, характерными персонажами... Новеллы характеризуют происходящие в современном российском обществе изменения, которые не могут не менять людей. Дурная кипень наглости или бездушие, которые, впрочем, и всегда были, но которые проявляются со страшной силой в новых обстоятельствах, ничего не могут сделать с изначальной добротой человека. Разрозненные картины обыденности при всём горестном, что есть, складываются с бесконечным терпением в надежду и любовь».

Эксперты также одобрили издание двух очередных выпусков литературного журнала «Вещь» — 17-го и 18-го. Это чрезвычайно радостное событие: журнал издаётся компанией «Сенатор», той же, что занимается проведением литературного фестиваля «Компрос», и из-за конфликта с предыдущим руководством Министерства культуры Пермского края публикация журнала была под вопросом. Между тем, издание «Вещи» — одна из самых выдающихся традиций российской литературной провинции. Журнал выходит два раза в год, объём каждого номера — не менее 128 страниц, количество авторов в журнале — не менее 15. В каждом номере публикуются новые, не издававшиеся ранее произведения, рецензии, обзоры, архивные материалы. Каждый номер оформляется именитыми пермскими художниками.

«Вещь» заработала хорошую репутацию в литературных кругах Урала и Поволжья.

Одна из книг, поддержанных грантами, адресована детям. Сборник авторских сказок Сергея Силина «Новости Лукоморья» планирует издать фонд «Благое дело», издатель — Ольга Венедиктова. Сергей Силин — бывший пермяк, живущий в Москве. Его сказки — это фэнтези для самых маленьких с использованием мотивов фольклора и славянской мифологии.

Проект «Кудым-Ош — пам Кудымкара» — электронный мультимедийный сборник в виде web-cайта, посвящённого Кудым-Ошу — легендарному основателю Кудымкара, который в 2018 году отмечает 80-летие в статусе города. В рамках проекта планируется обобщить изданный в разные годы в разных медиа массив фольклорных текстов (в том числе редких) и созданных по их мотивам литературных произведений, иллюстративных материалов, посвящённых Кудым-Ошу, фильмов и видео, а также создать аудиокнигу и фольклорную карту с обозначением и описанием географических и историко-культурных объектов, упоминаемых в фольклорных текстах, и достопримечательностей Пермского края. Проект реализует Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурных инициатив «Анбур» (Азбука)» во главе с известным кудымкарским журналистом Анастасией Хорошевой.

Наконец, получил поддержку совместный проект Пермского театра оперы и балета и издательства «Траектория» «Пермский балет в фотографиях Юрия Силина». Книга посвящена двум культурным феноменам Перми — пермскому балету и выдающемуся фотохудожнику и фоторепортёру Юрию Силину, который на протяжении трёх десятков лет вёл фотохронику Пермского театра оперы и балета. Специалистов поражает не только выдающееся качество его чёрно-белых снимков, но и их художественность.

В издательстве «Траектория» в 2012 году вышла книга «Прогулка по городу. Признание в любви», где были опубликованы городские фотопейзажи Юрия Силина, а сейчас — продолжение публикации работ мастера.

Благодаря снимкам Силина поклонники пермского балета смогут ещё раз пережить памятные страницы его истории, связанные с творчеством хореографов Марата Газиева, Владимира Салимбаева, Георгия Алексидзе и, конечно, Николая Боярчикова — одного из «архитекторов» «золотого века» пермского балета.

Автор текстов к альбому — журналист Юлия Баталина.