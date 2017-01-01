Противопожарной службе Прикамья передано 10 новых автомобилей 8 мая состоялось торжественная передача отрядам противопожарной службы Пермского края новой пожарной техники.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Губернатор Прикамья Максим Решетников вручил начальникам пожарных частей документы и ключи от 10 спецавтомобилей. Из 10 пожарных машин две останутся в пожарно-спасательных подразделениях Перми, остальные поступят в муниципальные районы региона.

«Мы будем ежегодно закупать не менее 10 машин и передавать вам, чтобы постепенно старые машины выводились из эксплуатации, а вы получили в распоряжение новую, надёжную технику. Задача укрепления противопожарной службы для нас является приоритетной. Нам важно, чтобы была обеспечена защита людей, как на крупных объектах, так и в частном секторе», — отметил Максим Решетников и поздравил собравшихся с наступающим Днём Победы.

Также губернатор обратил внимание на то, что завтра, в День Победы, на площадке у Театра-Театра будет выставлена действующая пожарная техника: лестница, автоцистерна и аварийно-спасательный автомобиль. Жители Прикамья смогут сами ознакомиться с современным пожарным оборудованием.

Также в мероприятии приняли участие врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Андрей Бабинцев, министр территориальной безопасности региона Андрей Ковтун, первый заместитель председателя Законодательного собрания Прикамья Игорь Папков.

По словам Андрея Бабинцева, в Пермском крае на 10 автомобилей улучшились тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения: «Это позволит пожарным в минимальные сроки выполнять нашу основную задачу — спасать жизни людей, их имущество».

В частности, один из автомобилей («Урал») будет направлен в Лысьвенский городской округ. По словам начальника 27 Отряда противопожарной службы Пермского края Бориса Голубцова, новая машина позволит быстрее прибывать на место происшествия. «Мы получаем новый «Урал» — этот автомобиль имеет высокую проходимость и большой объём канистры (5,5 тонн) под воду для тушения пожаров. В Лысьвенском городском округе много посёлков и деревень с низкой транспортной доступностью. Новая техника позволит проехать про проселочным дорогам в любых условиях и в любое время года. Это важно для обеспечения безопасности жителей, эта техника поможет нам спасать человеческие жизни и целостность их домов и другого имущества», — обозначил ценность новой техники Борис Голубцов.

Отметим, ежегодно предполагается пополнять автопарк пожарной охраны Прикамья 10 автоцистернами. Также в этом году планируется ввести четыре пожарных депо в Кизеле, Чердыни, Березниках и Яйве. А до 2022 года предполагается построить ещё 5 пожарных депо в Перми, Голованово, Фролах, Усть-Качке и Соликамске.

Кроме того, в 2018 году дополнительно будет направлен 61 млн руб. на обновление автопарка, техники и оборудования. Предполагается приобрести 29 единиц техники, в том числе тракторы, бульдозеры, автоцистерны, УАЗики, что позволит сформировать две новые пожарно-химические станции в новых лесхозах — в Чусовском на три района и Коми-Пермяцком округе.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края