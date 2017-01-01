Кульминацией фестивального лета станет «опера на закате» Оперный спектакль впервые будет показан на горе Крестовой

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», популярный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в этом году впервые украсит опера. В окрестностях Губахи, на вершине Рудянского споя, известного в народе как «гора Крестовая», выступят солисты оперной труппы Пермского театра оперы и балета в сопровождении живого оркестра. Событие намечено на 23 июня: музыкальные спектакли на вершине горы, на фоне заката и грандиозного уральского пейзажа, всегда проходят в разгар белых ночей.

Что именно увидят зрители седьмого по счёту фестиваля, сейчас обсуждается: это может быть классическая опера в концертном исполнении или гала-концерт. Окончательное решение будет известно в ближайшее время.

Ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» впервые прошёл в Губахе летом 2012 года. Тогда же впервые состоялся проект «Балет на закате»: Пермский театр оперы и балета представил два одноактных балета.

Каждый год организаторы фестиваля готовят для показа на горе что-то новое. Три года подряд это были балеты, в 2015 году — мюзикл «Алые паруса» в постановке Театра-Театра, в 2016 году, на юбилейном, пятом фестивале — рок-опера «»Юнона» и «Авось»» в постановке московского Театра Алексея Рыбникова, в 2017 на гору вернулся балет — «Ромео и Джульетта» в исполнении пермского театра «Балет Евгения Панфилова».

Отметим, организатором фестиваля является Молодёжная студия-театр «Доминанта» во главе с художественным руководителем Любовью Зайцевой.