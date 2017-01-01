Биологи обнаружили в Перми 88 новых видов деревьев и кустарников Часть видов древесной флоры были культурными, но потом начали самовольно осваивать территорию города

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Фото: Константин Долгановский

Биологи Пермского классического университета составили конспект видов древесных растений Перми. В него вошли 255 видов деревьев, кустарников и полукустарников. При этом 88 из них в Пермском крае обнаружили впервые, например 17 видов из рода «шиповник», 8 — «тополь», 6 — «боярышник».

Старший преподаватель кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Наталья Молганов отметила, что 19 видов древесной флоры «сбежали из культуры» и самовольно освоили территорию города: это крыжовник отклонённый, ирга круглолистная, черёмуха пенсильванская, лещина обыкновенная, боярышник Максимовича, бересклет европейский и ива ломкая.

Учёные работали над конспектом двенадцать лет — с 2005 до 2017 года. Они изучили сады, скверы, бульвары, придомовые территории, территории учебных заведений, зелёные насаждения вдоль улиц, поймы и долины малых рек, откосы железных дорог и лесопарки. За время работы учёные ПГНИУ собрали около 1,5 тыс. образцов для гербария.

До сегодняшнего момента список видов, которые произрастают и культивируются на территории города, никто не составлял. Биологи считают, что этот конспект поможет в формировании планов озеленения города и решении теоретических вопросов урбанофлористики, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

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