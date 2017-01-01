Гимн Пермского края разрешили исполнять в школах и на торжественных мероприятиях

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Указом губернатора Пермского края от 4 мая краевые власти установили, кто и где может исполнять гимн региона.

Музыкально-поэтическое произведение Сергея Иванова «Мой Пермский край» стало официальным гимном региона в конце ноября 2017 года. В указе говорится, что теперь его можно официально исполнять в образовательных учреждениях на торжественной линейке 1 сентября и на других торжественных мероприятиях. Также его разрешили включать во время торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами.

Отметим, гимн Пермского края требуется включать после гимна России. Тот должен обязательно исполняться при вступлении в должность руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, глав органов местного самоуправления и при проведении официальной церемонии подъёма Государственного флага. Также гимн России можно включать при открытии памятников и памятных знаков, при открытии и закрытии торжественных собраний, посвящённых государственным праздникам, и во время любых торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.