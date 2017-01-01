В Перми пройдут дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры

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11 и 12 мая в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдут «Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми».

Так, 11 мая будет показан спектакль на коми-пермяцком языке «Гузи да Мези» Коми-Пермяцкого национального драматического театра. Краеведческий музей округа представит экспозицию «И сердце хочет вселенски биться…», посвящённую творчеству первого коми-пермяцкого профессионального художника-авангардиста П.И. Субботина-Пермяка.

Кроме того, пермяки смогут посетить семейные посиделки по коми-пермяцки, лекции об истории и культуре коми-пермяцкого народа, встретиться с писателями Пармы, принять участие в мастер-классах. Художники творческого объединения «Художники Пармы» организуют выставку своих работ. Также все желающие смогут продегустировать блюда национальной кухни: пельмени из пистиков, коми-пермяцкие шаньги, «парёнки» и другие, сообщают в пресс-службе «Губернии».

Народный фольклор будет представлен выступлениями аутентичных коллективов Коми-Пермяцкого округа, фолк-группы «Шай-Май» (Кудымкар), музыкальными проектами «Седой Урал» (Пермь) и «Виль шы» (Кудымкар-Ижевск-Пермь).

Открытие «Дней города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми» состоится 11 мая в 17.00 в ПДНТ «Губерния»