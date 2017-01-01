Юрий Трутнев останется в правительстве РФ

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, после инаугурации президента Владимира Путина федеральное правительство ушло в отставку. После этого президент внёс в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. На встрече с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев озвучил предполагаемый им состав будущего правительства, но Юрия Трутнева не упомянул.

По информации источника «РИА Новости», Юрий Трутнев всё равно останется в кабинете министров. По словам собеседника агентства, Медведев не упомянул бывшего губернатора Прикамья, поскольку тот помимо поста вице-премьера занимает должность полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Источник утверждает, что Дмитрий Медведев предложит не менять полномочия Юрия Трутнева.