КРПК расторгнет контракт с застройщиком ЖК «Любимов» ЗАО «Еврострой» отставало от графика более чем на 90 дней

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 7 мая, на внеочередном собрании акционеров КРПК приняли решение о расторжении контракта с ЗАО «Еврострой», которое строило дома для переселения жителей Березников из зоны техногенной аварии.

Как сообщает пресс-служба КРПК, договоры решили расторгнуть из-за того, что компания более чем на 90 дней отставала от графика строительства шести домов в квартале №10 и нарушила сроки на выполнение проектных работ по шести домам в квартале №15. Также КРПК потребует от ЗАО «Еврострой» вернуть ранее выплаченные авансы за работу, обеспеченные банковской гарантией.

Новый конкурс на строительство шести домов в квартале №10, разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по трём домам квартала №15 объявят в течение мая.