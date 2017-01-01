И.о. руководителя КРПК стал Павел Жиделев

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Сегодня, 7 мая, на внеочередном собрании акционеров Корпорации развития Пермского края приняли решение расторгнуть трудовой договор с генеральным директором акционерного общества Дмитрием Ильиным. Выходец из КЭС-Холдинга и Фонда «Сколково» проработал на этой должности около года.

Как сообщает пресс-служба Минстроя, на должность исполняющего обязанности руководителя назначен советник гендиректора КРПК Павел Жиделев.

Павел Жиделев более 15 лет работал на руководящих должностях, в том числе был финансовым директором ОАО «Пермская ГРЭС» и руководителем департамента АО «Энергосбыт-Плюс».