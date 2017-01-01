Арбитражный суд заново рассмотрит конфликт Банка России и АО «Прогноз» Цена вопроса — 24 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Как следует из документов Арбитражного суда Пермского края, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 27 апреля изготовил постановление об отмене определения арбитражного суда Пермского края от 15 марта 2018 года, в котором арбитражный суд отказывает Центробанку во включении в реестр требований кредиторов 24,02 млн руб., мотивируя это тем, что указанная сумма является текущей задолженностью (то есть, возникшей после принятия заявления о признании должника банкротом).

Напомним, 17 сентября 2017 года АО «Прогноз» было признано банкротом, в отношении него была открыта процедура конкурсного производства. Согласно документам суда, 10 января 2018 года от Центрального банка РФ в суд поступило заявление о включении требования по денежным обязательствам в реестр требований кредиторов должника в сумме 24,02 млн руб. Однако, уже 15 марта 2018 года производство по заявлению банка России было прекращено, так как заявленные требования были признаны судом первой инстанции «текущими». Банк России, не удовлетворившись таким решением, подал жалобу в апелляционный суд, требуя отменить этот судебный акт, поскольку не согласился с признанием требований «текущими», ведь аванс по второму этапу договора в размере 13,5 млн руб. был произведен 29 августа 2016 года — до даты возбуждения дела о признании должника банкротом.

Основанием для исковых требований стал заключённый 4 мая 2016 года между Банком России и АО «Прогноз» на выполнение работ по созданию «Комплексной системы мониторинга финансового рынка». Работы по первому этапу договора были выполнены «Прогнозом» и оплачены Банком России. Аванс в размере 30 % от стоимости работ 2 этапа в сумме 13,59 млн руб. был перечислен Банком России, что подтверждается платёжным поручением от 29 августа 2016 года. Работы же по 2 этапу договора не были выполнены в срок, что стало основанием для требования пени. Поскольку ни возвраты аванса, ни выплаты процентов не последовало, Банк России направил письмо в АО «Прогноз» с приложением проекта соглашения о расторжении договора. Однако, и это соглашение подписано не было. Претензии банка не удовлетворены до сих пор, в данный момент он требует возврата 13,59 млн руб. основного долга, 9,29 млн руб. пени и 1,13 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд первой инстанции 15 марта счёл задолженность текущей и прекратил производство по иску Центробанка. Суд же апелляционной инстанции 24 апреля пришёл к выводу, что «под текущими платежами понимаются денежные обязательства, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом». На этом основании Семнадцатый апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.