Дорогу к посёлку Щучье Озеро отремонтируют к декабрю 2018 года

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На дороге Чернушка-Тюш, ведущей к посёлку Щучье Озеро, начались ремонтные работы. К настоящему времени уже проведены подготовительные работы, — сообщает Министерство транспорта Пермского края. По данным ведомства, ремонт подрядной организацией осуществляется в плановом режиме и с соблюдением графика производства работ.

Напомним, поручение о проведении ремонта дороги краевому минтрансу ранее давал губернатор. Как отмечал глава Прикамья, дорога должна быть отремонтирована качественно и обеспечивать безопасность передвижения всех участников дорожного движения, в том числе школьных автобусов, которые подвозят детей в учебные заведения.

В перечень работ включены ремонт основания дорожного полотна, восстановление дренажных устройств в обочинах дороги, укрепление обочин. Кроме того, в рамках действующего договора подрядная организация (ООО «Дорос») выполнит работы по восстановлению существующих остановочных и посадочных площадок на автобусных остановках с ремонтом бордюров и установкой бортового камня на заездных карманах остановок (со стороны проезжей части) в сёлах Павловка, Лысая Гора, Тюй, Енапаево, Редькино.

Условиями договора также предусмотрена установка оцинкованного барьерного ограждения со светоотражающими катафотами и нанесение вертикальной дорожной разметки на бортовом камне. Все работы, согласно договору, должны быть завершены к декабрю 2018 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы по объекту составляет пять лет.

Говоря о значимости данного дорожного объекта для жителей, министр транспорта Пермского края Николай Уханов отметил: «В первую очередь, данная региональная дорога обеспечит безопасность передвижения между двумя районами: Чернушинским и Октябрьским. Кроме того, в селе Щучье Озеро строится новая школа, куда будут возить детей из сёл, поэтому особенно важно, чтобы их перевозка осуществлялась по дороге нормативного состояния».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края