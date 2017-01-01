Пермские нефтяники готовы к сезону клещевой активности

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За три месяца вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 1,3 тыс. нефтяников, работающих на отрытых промысловых участках. Это обязательная процедура для работников, которые трудятся на производственных объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и наиболее эффективная мера по профилактике клещевого вирусного энцефалита. Плановая иммунизация проводилась в 15 здравпунктах во всех цехах добычи нефти и газа, а также в головном офисе предприятия.

Среди других плановых мероприятий по подготовке к опасному периоду нападения клещей относятся разъяснительные работы с персоналом, памятки по мерам предосторожности и действиям в случае укуса, а также обязательная обработка спецодежды репеллентами во время обходов на открытых природных участниках. Кроме этого на территории всех производственных объектов ежегодно производится акарицидная обработка.

«Нефтяники работают в природных условиях, а значит, в опасной близости к переносчику энцефалита. Однако раннее начало системной работы с персоналом позволяет существенно снизить риски. На протяжении нескольких лет на предприятии не зафиксировано ни одного случая заражения клещевым энцефалитом», — сказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников.

В этом году пик клещевой активности ожидается на май — середину июня и август-сентябрь. Весь комплекс мероприятий по профилактике клещевого энцефалита, гриппа и других природных инфекционных заболеваний проводится пермскими нефтяниками в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором по Пермскому краю.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»