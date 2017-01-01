Источник: «Не все сотрудники «Мотовилихинских заводов» перейдут в структуры холдинга» Часть пенсионеров и не прошедших медкомиссию могут остаться без работы

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» источник, близкий к ПАО «Мотовилихинские заводы», часть работников завода, заявленных к сокращению в связи с началом процедуры банкротства, не будут трудоустроены в другие подразделения предприятия.

«При переходе в новое юрлицо сотрудники будут в обязательном порядке проходить медкомиссию, иначе их не допустят до работ. Часть из них не проходит медкомиссию, таким образом отсеивается часть работающих пенсионеров. Ещё части работников предлагаются должности, не соответствующие их квалификации — например, токарю — стать слесарем, и так далее. На госконтрактах задействованы люди, работающие по контракту, то есть, как только их контракт закончится, они «свободны». «Нужные» работники, будут переведены в СКБ «Мотовилиха», однако 700 работников им не требуется», — говорит источник.

В пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы» информацию о «неполном» приёме на работу в структуры холдинга сокращённых сотрудников комментировать отказались.

Напомним, в конце апреля «Мотовлиихинские заводы» уведомили о возможном высвобождении 791 работника. Как сообщили в пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы», речь идет о сотрудниках всех цехов, которые имеют отношение к выполнению гособоронзаказа, в том числе артиллерийского производства, отмечают на заводе.

В пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы» сокращения комментировали так: «В сответствии с ФЗ о банкротстве, в течение месяца после открытия конкурсного производства конкурсный управляющий обязан уведомить сотрудников о предполагаемом увольнении. Однако это не означает, что работники, получившие уведомления, обязательно будут уволены. ПАО «Мотовилихинские заводы» имеет действующие госконтракты, которые необходимо выполнять».

Председатель Пермского крайсофпрофа Сергей Булдашов в свою очередь, также отмечал, что сокращения на «Мотовилихе» — это стандартная процедура при объявлении банкротства. «В тех подразделениях, которые подпадают под процедуру банкротства сотрудники должны быть уволены, чтобы затем быть принятыми в другие подразделения», — заявлял глава крайсофпрофа.

Напомним, в августе 2017 года ПАО «Мотовилихинские заводы» вступили в процедуру банкротства, в марте 2018 года Арбитражный суд Пермского края принял решение о введении процедуры конкурсного производства в отношении ПАО. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего был назначен Виталий Шемигон. Конкурсное производство — единственный вариант банкротства, ведущий к ликвидации предприятия. Однакос момента объявления предприятия несостоятельным собственники компании неустанно заявляли, что производство «Мотовилихи» будет сохранено.

Любопытный факт: ещё в конце декабря 2017 года предприятие выпускало сувенирную продукцию, на которой вместо «ПАО «Мотовилихинские заводы» значилось «СКБ «Мотовилиха». Тогда это стало поводом задуматься о возможном ребрендинге предприятия. Сейчас стало известно, что уволенные в рамках банкротного сокращения сотрудники завода принимаются именно в СКБ «Мотовилиха». ЗАО «СКБ» — конструкторское бюро специального и гражданского машиностроения, наиболее засекреченное подразделение холдинга «Мотовилихинские заводы», занимающееся разработками спецназначения.