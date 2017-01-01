Пермский край сохранил социально-политическую устойчивость

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Фото: Константин Долгановский

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России за апрель 2018 года. Пермский край сохранил свою позицию в группе регионов со средней устойчивостью с результатом 6,4 балла.

Среди позитивных событий, повлиявших на формирование рейтинга, эксперты фонда отметили презентацию инвестиционных возможностей Прикамья делегации Клуба лидеров — предпринимателей, представляющих весь спектр российской экономики; подписание соглашения о сотрудничестве регионального правительства и банка «Восточный»; подписание в присутствии губернатора края Максима Решетникова и председателя совета директоров южнокорейской Samyang ChemicalCorporation Сангжуна Пака контрактов ПАО «Метафракс» (Губаха) с корейским трейдингомSamyangMeta на поставку уротропина и пентаэритрита на рынок восточной Азии; 9 место в Индексе кредитоспособности регионов РИА Рейтинг; шестое место по уровню развития государственно-частного партнёрства.

Негативно на показатель устойчивости повлияли уведомление в министерство социального развития края от ПАО «Мотовилихинские заводы» о возможном увольнении почти 800 работников в связи с банкротством предприятия и возбуждение уголовного дела в отношении экс-министра сельского хозяйства Ивана Огородова и действующего замминистра Людмилы Ковровой по подозрению в растрате более 207 млн руб. бюджетных средств.