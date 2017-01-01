В Пермской филармонии выступят победители Grand Piano Competition Выступления лауреатов Международного конкурса молодых пианистов пройдут 6 и 7 июня

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Фото: grandpianocompetition.com

С 29 апреля по 5 мая в Москве проходил II Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition, художественным руководителем которого является народный артист РФ Денис Мацуев. По результатам конкурсных выступлений звания лауреатов конкурса и премии в размере $5000, наряду с семью другими победителями, получили 10-летняя Александра Довгань и 15-летний Иван Бессонов. Кроме того, Александра Довгань стала обладательницей Гран-при конкурса — акустического рояля Yamaha C3X.

Также Иван и Александра получили множество специальных призов. Так, обоим были вручены сертификаты на участие в проектах Дениса Мацуева и в программе «Всероссийские филармонические сезоны», специальный приз от Центральной музыкальной школы и Валерия Пясецкого — участие в концерте фестиваля A tutta forza с профессиональной видео- и аудиозаписью.

Кроме того, Александра Довгань удостоилась чести принять участие в проектах Валерия Гергиева, Александра Сладковского, Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова; получила сертификат на участие в Duszniki International Chopin Piano Festival и специальный приз от «Геликон-оперы» и Дмитрия Бертмана — участие в концерте на сцене Белоконного зала княгини Шаховской; приз от Международного фонда А.С. Пушкина.

Иван Бессонов получил сертификат от Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» для участия в конкурсе молодых музыкантов «Евровидение — 2018» 23 августа в Эдинбурге.

Все лауреаты от правительства Российской Федерации награждены путёвками в Международный детский центр «Артек».



Но ещё до победы в конкурсе талантливые молодые пианисты были приглашены Владимиром Спиваковым в Пермь, чтобы принять участие во Всероссийском фестивале маэстро, который пройдёт в краевой филармонии с 5 по 9 июня.

Отметим, что Международный конкурс молодых пианистов был задуман Денисом Мацуевым, чтобы выявить новые таланты в области фортепианного искусства, укрепить традиции национальной фортепианной школы и творческих связей, международного обмена методиками исполнительского искусства, повышения уровня обучения на фортепианных отделениях ДМШ и ССМШ. «Пропаганда классической фортепианной музыки — важная составляющая духовного воспитания подрастающего поколения. Кроме того, чрезвычайно важна поддержка юных дарований на начальном этапе становления их творческого пути», — отмечает Денис Мацуев.

Фото: grandpianocompetition.com

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