Прикамские азотчики раздадут 20 тысяч георгиевских лент

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Анастасия Швец, аппаратчик окисления цеха нитрит-нитратных солей, и Русинова Юлия, машинист компрессорных установок цеха нитрит-нитратных солей

Активисты молодёжных движений предприятий холдинга «УРАЛХИМ», в том числе «Азота», вот уже в течение нескольких лет поддерживают акцию «Георгиевская ленточка» в регионах присутствия компании. Накануне Дня Победы заводчане абсолютно бесплатно раздадут всем желающим 20 тыс. ленточек.

В Березниках 5-6 мая с 17.00 до 18.00 часов и 7 мая с 18.00 до 19.00 активисты «Азота» традиционно поделятся символом Победы в нескольких точках города: около Универсама-2, ЦУМа и ТРЦ «Оранж-Молл». Кроме того, ленточки передадут в высшие и средние учебные заведения, школы, детские сады и музеи. Накануне Дня Победы, 8 мая, символ воинской славы будут раздавать и на проходных работникам предприятий, и во время традиционного митинга у Мемориала погибшим азотчикам. В День Победы георгиевские ленточки можно получить во время шествия колонны сотрудников завода до городского мемориала.

Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в России в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»