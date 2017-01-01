В Прикамье увеличится число геронтологических кабинетов

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В Пермском крае число геронтологических кабинетов выросло до 9 — новые кабинеты геронтологии открыты в Перми, Краснокамске, Чусовом и Чернушке. Кроме того, в Перми на базе «Пермского краевого госпиталя ветеранов войн» («ПКГВВ») открылся геронтологический центр на 120 мест. Ещё пять кабинетов, два в Перми, остальные в Чайковском, Кудымкаре и Березниках, работают в крае около полугода. Ожидается, что к осени текущего года в крае появится ещё порядка 10 кабинетов по оказанию помощи пожилым людям. Таким образом, число геронтологических кабинетов возрастёт до 19.

Напомним, кабинеты помощи пожилым людям открываются в регионе в рамках проекта «Территория заботы». Пермский край стал участником этой инициативы с августа 2017 года. По поручению губернатора Прикамья Максима Решетникова вопросам гериатрии в регионе сейчас уделяется особое внимание.

Как поясняют в Министерстве здравоохранения Пермского края, суть проекта заключается в организации гериатрической службы, как единой системы оказания долговременной медицинской помощи людям пожилого возраста за счёт преемственности ведения пациента органами здравоохранения и социальной защиты.

Спрос на услуги геронтологов в регионе высокий. По словам врача-гериатра Пермской городской поликлиники №7 Оксаны Болдиной, за ней «закреплено» порядка 13,8 тыс. пациентов.

Как отмечает главный внештатный специалист по гериатрии краевого минздрава Наталья Ярославцева, в кабинеты обращаются и жители отдалённых территорий Прикамья. «К нам приезжают пациенты и из других территорий края. Безусловно, мы планируем открывать гериатрические кабинеты и в отдалённых территориях, чтобы облегчить транспортную доступность», — говорит Наталья Ярославцева.

В крае ведётся работа по подготовке востребованных специалистов. Для обучения геронтологов на базе кафедры «Терапии и семейной медицины» Пермского государственного медицинского университета была открыта специальность «Гериатрия». «В прошлом году мы подготовили 15 таких врачей, в этом году у нас учится еще 21 врач, — прокомментировала подготовку кадров заведующая кафедрой госпитальной терапии Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера Ярослава Хаваева. — У нас в крае появляется полноценная система оказания гериатрической помощи — на всех её уровнях».

Напомним, за 2018-2019 годы на развитие инфраструктуры здравоохранения Прикамья будет направлено 1,807 млрд руб. Из них 1,107 млрд руб. — средства краевого бюджета, 400 млн руб. — из фонда медицинского страхования на проведение текущих ремонтов и 300 млн руб. — средства страхового запаса, которые направляются на покупку и ремонт оборудования.

Эти средства, 1,8 млрд руб., будут направлены на проведение капитальных и текущих ремонтов (1,3 млрд руб.) и на закупку оборудования (500 млн руб.).

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края