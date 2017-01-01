«Жители Чердынского района заслужили лучшего» На севере Пермского края раньше срока будут построены новый детский сад и больница

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Фото: Сергей Федосеев

Депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов, заместитель директора ООО «СК-ЛИДЕР» Павел Черепанов и глава Чердынского района Андрей Ламанов осмотрели строящиеся социальные объекты и обсудили сроки возведения и ввода в эксплуатацию детского сада в посёлке Рябинино и лечебного корпуса в Чердыни.

«Это будет один из самых интересных детских садов»

Нехватка дошкольных образовательных учреждений — один из наиболее острых вопросов в Чердынском районе.

Так, на данный момент детский сад в посёлке Рябинино располагается в двух деревянных одноэтажных зданиях, износ которых составляет 72 и 90%. Кроме того, ни в посёлке, ни в близлежащих населённых пунктах нет групп для детей ясельного возраста. Поэтому администрация района приняла решение построить новый детский сад на 100 мест, куда могли бы ходить и дети в возрасте до трёх лет. Уже давно было понятно — новое учреждение необходимо. И вопрос решился. В прошлом году Администрация приняла решение о строительстве, поддержку получили от депутата краевого парламента Виктора Баранова.

«В населённых пунктах, находящихся рядом с Рябинино, таких как Серегово, Урола, Корнино вопрос с обеспечением мест в детских садах ещё окончательно не закрыт, нет ясельных групп, а детишки ясельного возраста есть, поэтому с вводом в эксплуатацию этого детского сада проблема будет полностью решена», — отметил Виктор Баранов.

Возведение дошкольного образовательного учреждения в Рябинино началось в 2017 году. Стоимость объекта составила 75 млн руб., 54,5 млн руб. было выделено из краевого бюджета, ещё 20,5 млн руб. — из местного.

По словам заместителя директора — главного инженера компании-подрядчика ООО «СК-ЛИДЕР» Павла Черепанова, изначальный проект здания был серьёзно доработан. «Были внесены важные изменения, сделано всё, чтобы при эксплуатации этого детского сада у персонала не было никаких проблем. Имеется пищеблок, медицинский блок, прачечная. Здание имеет свою собственную модульную котельную, которая работает в автономном режиме, поэтому не будет проблем с точки зрения теплоснабжения. Проект достаточно современен, мы использовали здесь очень хорошие дизайнерские и инженерные решения. Поэтому, я думаю, это будет один из самых интересных современных детских садов», — рассказал Павел Черепанов.

Фото: Сергей Федосеев

Представитель подрядчика отметил также, что строительство идёт с опережением графика, и объект будет сдан уже в июле 2018 года, а с 1 сентября сможет открыть свои двери для маленьких воспитанников. Глава Чердынского муниципального района Андрей Ламанов пояснил, что сейчас, параллельно со строительством здания, ведётся подготовка к получению всей разрешительной документации.

В самой Чердыни вопрос об обеспечении местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от трёх лет также стоит достаточно остро. Так, в 2011 году в районном центре в эксплуатацию было сдано МАДОУ «Детский сад №1» на 200 мест. Как рассказала заведующая садиком Надежда Тюфякова, его возведение продолжалось несколько лет, сроки постоянно откладывались, и в итоге завершить строительство помогло АО «Соликамскбумпром». «Нам дополнительно поставили тёплые полы в каждый туалет и усилили батареями всё здание. Кроме того, «Соликамскбумпром» оборудовал мебелью практически весь детский сад. В августе нам и всем детским садам района предприятие подарило мягкие модули, которые используются для проведения физкультурных занятий», — сообщила Наталья Тюфякова.

Однако проблема всё ещё не решена, поскольку филиал МАДОУ «Детский сад №1» на 50 мест располагается в старом деревянном здании, являющимся памятником архитектуры. В таких условиях сложно качественно организовать образовательный процесс, тем более обеспечить безопасность детей в полной мере. Также в Чердыни не хватает мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Именно эти проблемы обсуждались депутатом Виктором Барановым с населением и главой района.

Фото: Сергей Федосеев

«Без вашей поддержки здесь даже не начали бы рыть котлован»

Другой «больной» темой для территории является здравоохранение. На данный момент медицинские учреждения в Чердыни располагаются в девяти ветхих зданиях, восемь из которых являются памятниками архитектуры и уже не соответствуют современным требованиям безопасности и качества предоставляемых медицинских услуг.

Ещё одна проблема — нехватка оборудования и квалифицированного персонала. Так, сегодня в Чердыни не оказывают услуги по родовспоможению, хирургии, с травмами, инсультами и инфарктами больных везут за 150 км в Соликамск или Березники.

Однако, несмотря на явные сложности, решение «больного» вопроса растянулось на 10 лет. Виктор Баранов вёл многолетнюю работу по вопросу возведения больницы с краевым властями, при финансовой поддержке АО «Соликамскбумпром» была выполнена разработка проектно-сметной документации больницы. Кроме того, в адрес главы региона поступали письменные обращения с тысячами подписей чердынцев с просьбой решить вопрос о строительстве нового здания ГБУЗ ПК «Чердынская РБ» и обеспечить медицинскими услугами население северной территории.

1 августа 2017 года, после визита в Чердынский район, губернатор Прикамья Максим Решетников принял решение поддержать жителей севера края. Тогда же были проведены конкурсные процедуры, определён подрядчик — ООО «СК-ЛИДЕР», в марте 2018 года на площадке начались подготовительные работы. Плановый срок окончания строительства — 2020 год, однако, по словам главного инженера ООО «СК-ЛИДЕР» Павла Черепанова, подрядчик взял на себя обязательство сдать объект досрочно уже в конце 2019 года.

Согласно госконтракту, в новом трёхэтажном корпусе на 50 коек расположатся приёмное, хирургическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическое и терапевтическое отделения, операционный блок, рентгенологический кабинет. Будет закуплено современное оборудование.

«Параллельно с этим мы должны решить вопрос с кадрами. Думаю, что общими усилиями решим вопрос о строительстве жилья для врачей, в первую очередь — для молодых специалистов. Это будут добротные новые дома с хорошими приусадебными участками, чтобы врачи могли комфортно проживать в Чердыни, и работать в новой современной больнице», — пояснил Виктор Баранов на встрече с жителями Чердынского района.

Фото: Сергей Федосеев

Андрей Ламанов добавил, что на данный момент районные и городские власти обсуждают вопрос о выделении земельных участков под жильё для врачей, которых будем приглашать не только из других муниципалитетов, но и из соседних субъектов. Кроме того, планируется привлекать кадры с помощью целевого набора.

Также депутат коснулся и темы ныробского здравоохранения: «Строительство ныробской поликлиники — вопрос сложный и запутанный. На сегодня ясно одно, что то сооружение, которое было сделано со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями использовать для дальнейшего продолжения работ нельзя. А такая большая территория, где проживает более пяти тысяч человек оставаться без медицинского обслуживания не может. Поэтому в этом году буду добиваться строительства нового здания», — отметил Виктор Баранов.

В окончании встречи Виктор Баранов поблагодарил жителей за активное участие в работе по сохранению и развитию здравоохранения в Чердынском районе. «Без вашей поддержки здесь даже не начали бы рыть котлован. Сейчас наша задача — проследить, чтобы больница была построена по проекту и соответствовала всем требованиям здравоохранения, чтобы граждане получали медицинские услуги в том виде, объёме и качестве, которые им положены по закону», — резюмировал депутат.

Фото: Сергей Федосеев