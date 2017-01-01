В День Победы в Прикамье будет ливень В Пермском крае впервые в этом году потеплеет до +15°

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, на этой неделе сохранится прохладная погода с температурой на 1-3° ниже климатической нормы. Однако сильных заморозков и снега на этой неделе уже не будет. Более того, есть предпосылки к существенному потеплению в середине месяца.

Во вторник, 8 мая с Европейской территории России поступит порция более тёплого воздуха. Утром при прохождении барической ложбины ожидаются небольшие дожди, но днём установится переменная облачность, и воздух прогреется до +10…+15°. Возможно, в этот день в Перми температура впервые в нынешнем году достигнет отметки +15°.

В ночь на 9 мая и утром в Пермском крае ожидаются дожди, местами достаточно сильные. По востоку края может выпасть до 40 мм осадков в виде дождя или мокрого снега. Днём порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, а температура воздуха не превысит +5…+10°.

Предварительно, днём 10 мая в Пермском крае ожидается облачная и холодная погода с дождём и температурой воздуха +5…+10°.

Погода может улучшиться лишь с 12 мая, когда на Урал распространится гребень антициклона с севера Европейской России. Благодаря ему температура воздуха в дневные часы может достигать +15°.