«Амкар» выиграл в уральском дерби Победив в Екатеринбурге «Урал», пермяки увеличили свои шансы избежать стыковых матчей

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Фото: официальный сайт ФК «Амкар»

Сегодня, 6 мая, на «Екатеринбург-Арене» прошёл матч 29-го тура Чемпионата РФПЛ между местным «Уралом» и пермским «Амкаром». «Красно-чёрные» играли вторым номером, но сумели реализовать свои моменты и выиграли со счётом 0:2.

Первый тайм прошёл при территориальном преимуществе хозяев — екатеринбуржцы одну за другой проводили позиционные атаки, пермяки оборонялись, при случае отдавая мяч вперёд на Оланаре, который в этот раз был практически бесполезен. Удача пришла к «Амкару» с углового: на 44-й минуте Годзюр ошибся на выходе после навеса, Белоруков навязал борьбу за подбор, екатеринбуржцы заутшевались в своей штрафной, мяч отскочил к уже лежавшему на газоне Заневу, и капитан «Амкара» хлёстко пробил в ближний угол — 0:1.

Во втором тайме рисунок игры не поменялся: хозяева атаковали, гости оборонялись и ловили удачу в контратаках. Лучший шанс сравнять счёт представился «Уралу» на 77-й минуте — пермяки сбили в штрафной Портнягина, и судья указал на точку. Но «Амкар» выручил вратарь — Бикфалви несильно пробил пенальти низом, Нигматуллин угадал направление удара и чётко зафиксировал мяч.

В добавленное время «Урал» так увлёкся атакой, что дал возможность пермякам увеличить разрыв в счёте — на последней минуте матча после блестящего паса Балановича вышедший на замену Форбс ворвался в штрафную, обыграл финтом защитника, и, не сближаясь с Годзюром, точно пробил в дальний угол — 0:2.

Статистика владения мячом по итогам матча составила 70% на 30% в пользу «Урала», что не помешало команде Вадима Евсеева одержать победу. Перед последним туром «Амкар» с 34 очками остаётся на 13-й строчке таблицы — в зоне стыковых матчей РФПЛ и ФНЛ. Столько же очков у «Ростова», но эта команда находится на 12-м месте по второстепенным показателям. Кто останется в РФПЛ напрямую, а кому придётся играть «стыки», покажет 30-й тур Чемпионата. 13 мая «Амкар» на своём поле примет грозненский «Терек», а «Ростов» — екатеринбургский «Урал». Оба матча начнутся в 16.00 по пермскому времени.

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