Сезон молодых На конкурсе «Высокий сезон» показали коллекции одежды молодых пермских дизайнеров и производителей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Виктор Михалев

Одно из немногих уцелевших в Перми модных событий — конкурс молодых модельеров Прикамья «Высокий сезон» — прошёл 27 апреля в зале WhiteHall.

В этом году, как и в прошлом, его провели благодаря поддержке Института развития инициатив и его основателя Олега Хараськина. Ну, и благодаря упорству организатора конкурса, Людмилы Карнауховой — дизайнера и педагога, заведующей кафедрой дизайна в Прикамском социальном институте.

Жюри и зрителям предлагали судить об уровне пермской моды, её творческом и производственном потенциале. Для модного мероприятия вечер в WhiteHall был не особо «раскидистым», но это, скорее, комплимент: мы слишком хорошо помним четырёхчасовые фестивали с диким количеством слабых коллекций, какой-то клубной самодеятельностью, которые нужно отсидеть, как повинность, с тоской поглядывая на часы. Тут всё прошло сжато, не затянуто и, в общем, действительно интересно.

Организаторы твёрдо решили брать не числом, а качеством коллекций, поэтому их было всего шесть, и победителя выбирали одного-единственного — без первых, вторых и третьих мест.

Людмила Каранухова не объявляла масштабного приёма заявок, имея достаточно точное представление о том, кого на этот конкурс стоит пригласить. Всё-таки она взрастила уже не одно поколение молодых дизайнеров.

Итак, две детские коллекции и четыре взрослых — совсем немного. Легко перечислить: детская «Фэшн Шутка» агентства «Лик Стар»,«Джинсовая история» Натальи Пермяковой — тоже детская, «Купчихи» Алёны Коленковой, «Квинтэссенция чувств» Игоря Касева,«Разная ты» Светланы Жучковой и «Кандзё» дизайнерского дуэта Тианы Мирской и Елены Кубая. Все дизайнеры — из Перми.

Людмила Карнаухова уверена, что качество коллекций выросло. Мы тоже это отметили, но отметили и откровенную вторичность некоторых моделей: кто-то явно вдохновлялся Dior напополам с Chanel, а кто-то — Дольче и Габбана. Кто-то просто сделал добротную одежду прет-а-порте — красивую, хоть сейчас покупай, но казалось, что мы это не только уже видели, но даже носили… прошлым летом. От конкурсных работ всё-таки ждёшь новизны. Потому и отдали первое место «японкам» Тианы Мирской и Елены Кубая. Ну да, японское в моде тоже родилось не вчера, но всё же модели были сложными и достаточно самобытными. На них было интересно смотреть, и можно было представить их на улице — даже пермской.

Председателем жюри в этом году, как и в прошлом, был дизайнер и стилист Алексей Ворон. Объявляя победителей, он посоветовал чистить коллекции и продумывать их тщательнее. Хороший совет, не поспоришь.

Избавляться от вторичности дьявольски сложно в наших провинциях, и давно уже хочется пермских дизайнеров не критиковать, а просто гладить по головке и говорить: «Спасибо, что вы есть, что вы не сдаётесь!» Но молодому дизайнеру стоит помнить старый анекдот про начинающего композитора: «То, что у вас ново — не хорошо, а что хорошо — не ново».

После первой, конкурсной части вечера, прошёл показ местных производителей одежды: нам представили возможные перспективы развития пермской моды, её потенциал. Отрадно, что качество выросло и тут. Спортивная коллекция Людмилы Карнауховой «Севера» с черно-белыми принтами фотохудожницы Татьяны Шереметьевой выглядела свежо и классно. С Татьяной сейчас сотрудничают многие дизайнеры, далеко не только пермские — российская мода дорвалась до цифровой печати. Тут же показали сумки и рюкзаки от Игната Выходова и обувь пермской марки «Трек». Оказалось, что тем, кто уже вовсю производит, почему-то догонять моду легче. Некоторые буквально идут ноздря в ноздрю.

Ира Канюкова, Ольга Величко и марка UNOFORTUNA представили лимитированные коллекции, вещи из которых можно было купить или заказать прямо здесь же, на конкурсе.

Кто-то в жюри отметил, что мы сейчас своих художников ценим, любим, покупаем, а они в ответ научились считаться с нашими желаниями. Весьма полезный взаимообмен между местной модой и местным же потребителем. Кажется, «Высокий сезон» был ещё и об этом.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться