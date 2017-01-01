На экстремальный забег Red Bull в Чайковском заявились 640 человек

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26 мая в Чайковском во второй раз пройдёт экстремальный забег Red Bull 400. В прошлом году на него собралось более 400 человек — от Санкт-Петербурга до Иркутска, в нынешнем году количество участников увеличилось: на 3 мая заявки подали уже 640 человек.

По словам организаторов, задача участников — забежать на трамплин для прыжков на лыжах (дистанция составляет 400 м). Однако постоянный уклон трассы составляет порядка 30-35 градусов, что очень осложняет подъём. В соревнованиях принимают участие индивидуально мужчины, женщины и команды в составе четырёх человек — двух мужчин и двух женщин. Лучший результат прошлых лет у мужчин сейчас составляет 3 мин 37 сек, у женщин — 4 мин 28 сек.

Руководитель направления маркетинга и PR Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья «Прикамье» Евгений Категов сообщил, что регистрация для персональных забегов у женщин уже закрыта. «В этом году мы увеличили возможное число участников, и нужно сказать, что половина мест в гонке была занята в первую неделю после открытия регистрации, — отметил Евгений Категов. — По данным на 3 мая, осталось 9 мест из 400 для регистрации мужчин, и 16 мест из 45 — для команд».

Более подробную информацию можно найти на сайте организатора — краевой Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья «Прикамье».

В Red Bull 400 принимают участие как профессиональные спортсмены (в том числе представители сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, игроки баскетбольного клуба «ПАРМА»), так и любители. Во второй раз Чайковский посетит Андреас Бергер — основатель Red Bull 400, 11-кратный чемпион мира по бегу.

Финальные забеги будут показаны в прямом эфире на инфо канале кабельного оператора Дом.ru. Red Bull 400 в Чайковском проходит в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края