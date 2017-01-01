Пермский спектакль стал лучшим на фестивале «Волжские театральные сезоны» В Самаре завершился IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Лауреатом фестиваля в номинации «Лучший спектакль театра кукол» стала постановка Пермского театра кукол «Превращение» по одноимённой новелле Франца Кафки.

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Фото: Пермский театр кукол

30 апреля в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоялась торжественная церемония закрытия IV Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны», учреждённого правительством Самарской области и Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Фестиваль традиционно собирает спектакли всех жанров театрального искусства: оперного, балетного, драматического и кукольного, объединённые общей темой — русская и зарубежная классика.

В этом году на фестивале Пермь представил Пермский театр кукол со спектаклем для взрослой аудитории «Превращение». По словам художественного руководителя театра Дмитрия Вихрецкого, этот спектакль идеально встраивается в линейку взрослых работ на злободневные темы, которыми театр пару лет назад вновь приковал к себе внимание.

Всего в рамках конкурсной программы фестиваля было показано 17 спектаклей со всей России, сообщают в пресс-службе театра. По итогам конкурса Пермский театр кукол получил диплом лауреата IV Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» за лучший спектакль театра кукол и наградную статуэтку «Ладья» — авторскую работу самарского скульптора Николая Куклева.

Напомним, на пермской сцене спектакль «Превращение» можно увидеть 22 и 23 мая в 19.00.