Единороссы актуализируют идеологию партии Конференция «Единой России» пройдёт в Москве 18 и 19 мая в формате расширенного заседания высшего и генерального советов партии

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Фото: Константин Долгановский

Партия «Единая Россия» планирует разработать документ для своих сторонников и избирателей, в котором даст ответы об идеологии партии. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он сообщил, что решения о развитии партии и ее участии в реализации послания президента РФ будут озвучены на майской партийной конференции.

По мнению господина Турчака, сторонники партии поддерживают базовые ценности «Единой России», но у них есть запрос «на детализацию». Андрей Турчак подчеркнул, что партия намерена меняться, и основной смысл обновления заключается в том, чтобы эффективнее решать проблемы жителей страны и обеспечить прорыв, о необходимости которого говорит президент Владимир Путин.

«Люди поддерживают наши базовые ценности, но всё чаще формулируют запрос, если можно так сказать, на детализацию. И это здорово. Поэтому сегодня мы ведем речь о разработке документа для партийцев и наших сторонников, а также для избирателей, в котором постараемся дать ответы на многие из озвученных вопросов», — сказал Андрей Турчак.

В интервью секретарь генсовета рассказал, что идея ребрендинга партии родилась во время поездок по регионам и встречам с партийцами и сторонниками «Единой России».

«Сегодня мы имеем потенциальную возможность представлять в органах власти почти весь спектр политических и социальных запросов колоссальной социальной группы — тех, кто считает себя сторонником Владимира Путина, тех, кто поддерживает его курс. Движение от «партии власти» к партии «путинского большинства», на мой взгляд, точно фиксирует давно назревший вектор перемен. В этом суть ребрендинга, а не в том, куда смотрит медведь на партийной эмблеме», — заявил Андрей Турчак.

Кроме того, господин Турчак опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что партийцы в регионах хотят сделать из «Единой России» аналог КПСС. Он добавил, что у «Единой России» всегда была своя идеология, в центре которой находятся человеческие ценности.