Определены подрядчики по достройке двух домов в ЖК «Любимов»

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Фото: Константин Долгановский

АО «Корпорация развития Пермского края» подвела итоги второго конкурса по определению подрядчиков на выполнение работ по достройке двух домов квартала № 6 (ул. И. Дощеникова д.7, ул. Строителей д.8) жилого комплекса «Любимов» в Березниках.

Ими стали ООО «ЭЛРЕМ сервис» (г. Тольятти), ООО «Электротехпром-ЭМУ» (г. Пермь), ООО «Энерготехнологии» (г. Чайковский) и ООО «Лифт-Сервис» (г. Пермь). Напомним, размещение закупок на достройку объектов проходило поэтапно. Итоги закупки на первые четыре лота были подведены в апреле. Победителями были выбраны ООО «ЭнергоТехнологии» и ООО «АЛЕКС» (г. Воронеж). Таким образом, объём основных строительных работ в домах, которые изначально должна была возводить строительная компания «Камская долина», передан новым подрядчикам. Подрядные организации на оставшийся объём работ будут определены в ближайшее время.

По утверждённому графику все строительные работы на объектах планируется завершить в 3 квартале 2018 года. В двух 18-этажных домах смогут проживать порядка 750 семей.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал, что «за 2017 год удалось «раскачать» стройку: работы идут, введена в строй водонапорная станция, одна из лучших в крае, ведётся строительство домов второй очереди и ФОКа».

В конце апреля АО «Корпорация развития Пермского края» подвела итоги двух других конкурсов по определению подрядчиков на строительство пяти домов второй очереди ЖК «Любимов». По утверждённому графику строительство этих домов должно завершиться в 3 квартале 2019 года. В пять домов общей площадью 41,5 тыс. кв. м получат возможность переехать порядка 850 семей.

Сейчас на правобережье Березников продолжается заселение 10 многоквартирных домов, в новые квартиры переехали более 1,1 тыс. семей. Подрядчики продолжают достройку двух домов первой очереди и возведение восьми домов второй очереди ЖК «Любимов». Предполагается, что к 2020 году в ЖК «Любимов» будут построены дома на 5,5 тыс. новых квартир, куда переедут более 10 тыс. человек.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края